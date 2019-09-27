شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان فى طريقة للمنصة للمشاركة باحتفالات "فى حب مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك فيديو مباشر وهو فى الطريق إلى المنصة. Advertisements وحرص الفنان محمد رمضان على التقاط الصور مع معجبيه ومحبيه فى الشارع ودعا الجميع لمشاركته فى وقفة حب مصر أمام المنصة بمدينة نصر.

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