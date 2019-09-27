أخبار مصر | وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني بنيويورك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني بنيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة 27 أغسطس الجاري، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول العلاقات بين مصر واليونان، والتي ازدادت قوة خلال السنوات القليلة الماضية لتصل إلى مستويات متميزة من التعاون على كافة الأصعدة، بما في ذلك في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، انطلاقاً من اعتقاد راسخ بأهمية تلك العلاقات في تحقيق تطلعات شعبيّ البلدين الصديقين نحو الازدهار والتنمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين تطرقا للملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة.