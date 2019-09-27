أخبار مصر | برلماني يشيد بنجاح الدبلوماسية المصرية في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بنجاح الدبلوماسية المصرية في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووجه النائب في بيان له اليوم، التحية والتقدير للدبلوماسية المصرية وللسفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ونجاح مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة لتوحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها.
كما أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتصريحات السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف التى أكد فيها أن القرار يؤكد تضامنه مع ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، ويشدد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الضحايا وكذا تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم إضافة إلى أن اعتماد القرار المصري يأتي في إطار الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجهود مكافحة الإرهاب كضمانة وحق للتمتع بحقوق الإنسان وادانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان.
واعتبر "عابد" هذا النجاح للدبلوماسية المصرية في هذا التوقيت بمثابة اهتمام كبير من المجتمع الدولى لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التى طرحها في خطابه التاريخى منذ أيام امام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان خطورة ظاهرة الإرهاب على العالم الدولية وضرورة ان يقوم المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه هذه الظاهرة الخطيرة التى باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.