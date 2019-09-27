أخبار مصر | برلماني يشيد بنجاح الدبلوماسية المصرية في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بنجاح الدبلوماسية المصرية في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للمرة الثانية بتوافق الآراء قرارًا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ووجه النائب في بيان له اليوم، التحية والتقدير للدبلوماسية المصرية وللسفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ونجاح مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة لتوحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها.

كما أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتصريحات السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف التى أكد فيها أن القرار يؤكد تضامنه مع ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، ويشدد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الضحايا وكذا تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم إضافة إلى أن اعتماد القرار المصري يأتي في إطار الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجهود مكافحة الإرهاب كضمانة وحق للتمتع بحقوق الإنسان وادانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان.