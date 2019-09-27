أخبار مصر | التأمين الصحي الشامل: إطلاق خط ساخن لمنظومة "إدارة رضاء المنتفعين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التأمين الصحي الشامل: إطلاق خط ساخن لمنظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، على حرص إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضاؤهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلوا عليها داخل المنظومة، للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد السبكي أنه انطلاقا من حرص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على الحصول على آراء المواطنين بعد الحصول على الخدمات الصحية في المنظومة- لتقييمها وتطويرها- تم إطلاق رقم خط ساخن على 15344 لمنظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التي قد يواجها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية، والتي يتم من خلالها معرفة تقييمهم للخدمة المقدمة للوقوف على جودتها من وجهة نظر المواطن والتغلب على أي عقبات من الممكن أن، تظهر من التطبيق الفعلي للخدمة.

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وأكد السبكي أن منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والتي تختص بمتابعة رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد متواجد ممثل عنها في كل وحدة ومركز ومستشفى في إطار التطبيق الفعلي للمنظومة، وأكد أنه تم تعيين أكثر من 80 مسئول رضاء منتفعين لتغطية جميع وحدات ومراكز ومستشفيات المنظومة ببورسعيد في المرحلة الأولي.

وأكد السبكي أن تطبيق منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" يأتي في إطار التحول الرقمي للمنظومة وأنه تم توفير أجهزة (Feed Back Machine) وهي التي يتم توفيرها لأول مرة داخل مستشفيات ووحدات حكومية.

حيث يتوجه المريض لجهاز "التقييم" بعد انتهاء زيارته للمنشأة لتقييم الخدمة التي حصل عليها من خلال المنظومة، ونتائج كل تلك التقييمات يتم تجميعها الكترونيا في قاعدة بيانات تطلع عليها إدارة المشروع لتكون أداة لتقييم معدلات الأداء وتقويمها في حالة وجود أي قصور لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة للمنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل.