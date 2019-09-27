أخبار مصر | مواطنون يرقصون على أنغام الأغاني الوطنية دعما للرئيس (فيديو)

حرص الآلاف من المواطنين على النزول إلى المنصة بمدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافعين أعلام مصر معبرين عن حبهم له على أنغام الأغاني الوطنية ليرسلوا رسالة للعالم بأن مصر ستظل قوية.

وحمل المواطنون لافتات تعبيرا عن حبهم للوطن وخوفهم عليه بعنوان "احنا معاك ياريس لاستكمال مسيرتك" و "لا للخونة و لا للجماعات الإرهابية".

وانطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة تظاهرات حاشدة في جميع أنحاء الجمهورية تأييدا ودعما للرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة حكمه.

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وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصريحات تلفزيونية له اليوم فور وصوله مطار القاهرة استقرار الأوضاع في مصر، رغم ما يحاك ضد البلاد من حملات كذب وافتراء.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.