مصر | "أنقذ طفلين ومات".. دفن جثة شاب صدمه قطار في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنقذ طفلين ومات".. دفن جثة شاب صدمه قطار في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب ويدعى" أحمد.ف"، لقي مصرعه بعدما صدمه قطار العياط أثناء إنقاذه لطفلين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وأفادت التحريات الأولية، أن قطار العياط صدم الشاب أثناء محاولته إنقاذ طفلين، كاد يدهسهما أثناء عبورهما للسكة الحديد.



وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص صدمه قطار، وأخطر مركز شرطة العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب الضحية يدعى " أحمد. ف "، مقيم بقرية كفر حكيم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وكثرت حوادث القطارات في الأعوام السابقة، التي أسفرت عن إصابة العشرات وارتفاع عدد الضحايا، فآخر تلك الحوادث محطة مصر، بعد نشوب حريق هائل إثر اصطدام جرار أحد القطارات برصيف رقم 6، وانفجار تنك البنزين الخاص به، ووفاة وإصابة العشرات من المواطنين.



وفي 7 سبتمبر 2016، وقع حادث قطار العياط، وأسفر عن وفاة خمسة أشخاص، بينما أصيب 27 آخرين، إثر انقلاب عربتين من قطار كان متجه من أسيوط للقاهرة بالقرب من قرية أبو العزايم البليدة.



وفي 17 مايو 2017، انقلب قطار بضائع عند محطة البدرشين بالجيزة، تسبب في توقف حركة القطارات تمامًا في الاتجاهين، وتهشم ثلاث عربات بالقطار، وأسفر عن إصابة 27 شخصًا، حسب أقوال مراقب البرج أو المزلقان وعدد من شهود العيان.