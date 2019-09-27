مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مسن يغتصب "طفل" لمدة 3 أيام.. و"الشذوذ" وراء قتل مجذوب الواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مسن يغتصب "طفل" لمدة 3 أيام.. و"الشذوذ" وراء قتل مجذوب الواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"سلع غذائية" و"دقيق مدعم".. جهود شرطة التموين خلال 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الداخلية" تحبط 3 محاولات تهريب مختلفة بمنافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وإحباط 3 محاولات تهريب مختلفة وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بقطاع أمن المنافذ عن العديد من القضايا، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خلال 24 ساعة.. ضبط 5533 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5533 مخالفة مرورية متنوعة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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انتشار الخدمات المرورية لتأمين الدعوات الرافضة للعنف

انتشر رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، في كل الطرق على مستوى الجمهورية، منذ صباح اليوم الجمعة لتأمين الدعوات الرافضة للعنف، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

جريمة مروعة.. مسن يحتجز طفلا ويغتصبه لمدة 3 أيام في حلوان

أصدرت نيابة حلوان الكلية، قرارا بحبس مسن 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة هتكه لعرض طفل داخل مسكنه في منطقة حلوان، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"استدرجه لمغسلة مهجورة".. ليلة قتل مجذوب لرفضه ممارسة الشذوذ الجنسي بالواحات

كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة مجذوب مقيد اليدين والقدمين، وبجثته آثار سحجات وكدمات متفرقة بجسده، وملقى بمنطقة نائية بالواحات البحرية، وتبين أن المجني عليه يدعى "زهير"، خمسيني العمر، مريض بـ "السكري"، وأن المتهم استدرج المجني عليه لمغسلة سيارات مهجورة بنطاق قسم الواحات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية بنطاق المحافظة (صور)

تفقد اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الجمعة، الخدمات والتمركزات الأمنية، بنطاق محافظة الجيزة، لمتابعة الحالة الأمنية بالشوارع، والتأكد من تواجد القوات الأمنية بأماكنها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.