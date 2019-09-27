مصر | "مكسب سريع".. التحقيق مع "عاطل الجيزة" لاتجاره في المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكسب سريع".. التحقيق مع "عاطل الجيزة" لاتجاره في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لترويجه للمواد المخدرة على المواطنين بمنطقة المنيب بالجيزة، فيما كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم كان يتخذ من المنطقة وكرًا لممارسه نشاطة.



وأضحت التحقيقات، أن المتهم عاطل، وللكسب السريع اعتاد الاتجار في المواد المخدرة على المواطنين بمنطقة المنيب بالجيزة، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، فيما تم القبض عليه وبحوزته قطع من الحشيش كان يستعد لبيعها.



وورودت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنيب، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.