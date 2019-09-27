مصر | "اغتصاب وقتل وحريق".. الأسبوع المؤلم لأهالي منطقة كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اغتصاب وقتل وحريق".. الأسبوع المؤلم لأهالي منطقة كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة كرداسة، بشمال الجيزة، أحداث كثيرة خلال أسبوع، والتي كانت السبب في ذعر المواطنين لما يحدث بتلك المنطقة من الحين والآخر، وكانت الأحداث مابين هتك عرض وحريق وقتل، فترصد الخليج 365 تلك الجرائم.



قتله بسبب هاتف محمول

شهدت منطقة كرداسة، واقعة قتل شاب مما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ قد أودى بحياته، وذلك نتيجة لظن المتهم بسرقه هاتفه المحمول، وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب إثر تعديه عليه بالضرب على رأسه، محدثًا إصابته بـ "نزيف بالمخ"، وأودى بحياته في الحال داخل أحد المخازن بمنطقة كرداسة، الواقعة بشمال قطاع أكتوبر، لظنه سرقة هاتفه المحمول، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة، باحتجاز شاب داخل أحد المخازن بنطاق المركز، والتعدي عليه بالضرب على رأسه، مما أسفر عن إصابته بـ" نزيف بالمخ"، وأودي بحياته في الحال.



اغتصاب فتاة قاصر

وكانت الجريمة الأبشع، التي وقعت منذ بداية الأسبوع، عندما قامت فتاة بتقديم بلاغ ضد والدها وأشقائه الأثنين، والتي أفادت أنهم قاموا باغتصابها لمدة 9 أشهر متتاليه، كانت فتاة قاصر وتدعى "سارة.ع" وتبلغ من العمر 15 عامًا، التي اغتصبت على أيدي والدها واثنين من أشقائه بمنطقة كرداسة، كانت يتم الاعتداء عليها جنسيًا لمدة 9 أشهر، وكانت البداية بتعدي عمها الأول ويدعى "عبدلله.ش" عليها، وفعل هذا أكثر من 3 مرات، وكما اغتصبها عمها الثاني بعده ويدعى "سمير.ش"، أكثر من مرتين.

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وأضاف المصدر، أن عمها الثاني أوهمها أنها لم تكن نجله أخوه حيث يستطيع تكرار هذا الجرم حتى أوهمها أنهم يقوموا بإجراء الـ"D.N.A"، وفي وقت لاحق وعلى الفور يقوم بالزواج منها، وكان الأخير والدها حيث قام بملامسه جسدها والتعدي عليها، وحاولت الفتاة خلال الفترة السابقة إبلاغ زوجات أعمامها، ولكن لم يصدقوها، حيث قاموا بضربها، وعندما يأست الفتاة أن أحد لم يصدقها وأنهم مستمرين في التعدي عليها، فقامت على الفور بالذهاب لقسم الشرطة. وأضاف المصدر، أن عمها الثاني أوهمها أنها لم تكن نجله أخوه حيث يستطيع تكرار هذا الجرم حتى أوهمها أنهم يقوموا بإجراء الـ"D.N.A"، وفي وقت لاحق وعلى الفور يقوم بالزواج منها، وكان الأخير والدها حيث قام بملامسه جسدها والتعدي عليها، وحاولت الفتاة خلال الفترة السابقة إبلاغ زوجات أعمامها، ولكن لم يصدقوها، حيث قاموا بضربها، وعندما يأست الفتاة أن أحد لم يصدقها وأنهم مستمرين في التعدي عليها، فقامت على الفور بالذهاب لقسم الشرطة. واستعجلت نيابة إمبابة وكرداسة بشمال الجيزة، استعجال تقرير الطب الشرعي في واقعة اغتصاب الفتاة القاصر وتدعى "سارة" وتبلغ من العمر 15 عامًا، على أيدي الأب واثنين من أعمامها لمدة 9 أشهر، وكانت أمرت النيابة في وقت سابق بعرض الفتاة على الطب الشرعي، لبيان إذا كان تم الاعتداء عليها أم لا ومدى الانتهاكات الجسدية، وكتابة تقرير واف عن الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس الـ3 متهمين في واقعة اغتصاب الفتاة القاصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.



حريق شقة سكنية

وكان للحريق نصيب في الأسبوع الأبشع على أهالي منطقة كرداسة، فوقعت حريق بشقة سكنية، فعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



وانتقل فريق من النيابة العامة، بشمال الجيزة لمعاينة حريق شقة سكنية بكرداسة، وتبين المعاينة الأولية من عدم وجود شبهة جنائية حول الحريق.



وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وكشف ملابساته، وكان سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.