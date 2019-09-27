مصر | "سلع غذائية" و"دقيق مدعم".. جهود شرطة التموين خلال 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سلع غذائية" و"دقيق مدعم".. جهود شرطة التموين خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:



جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات: ضبط (2097) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة أبرزها القضايا الآتية:



ضبط المدير المسئول عن مجزر لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 17 طن سلع غذائية "مقطعات دواجن – هياكل دواجن – أرجل دواجن") معبأة داخل عبوات "بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية" وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



ضبط (اثنين من مالكي محلات الأسماك "غير المرخصة") بمنطقتي رشيد والمحمودية (بمحافظة البحيرة) لقيامهما بتجميع الأسماك النافقة قدرها (2،875 طن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، استعدادًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة. ضبط (اثنين من مالكي محلات الأسماك "غير المرخصة") بمنطقتي رشيد والمحمودية (بمحافظة البحيرة) لقيامهما بتجميع الأسماك النافقة قدرها (2،875 طن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، استعدادًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة. ضبط المسئول عن مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لتصرفها فى (59،650 طن "دقيق بلدى مدعم") على مدار فترات خلال العام الحالي من إجمالي الحصص المنصرفة للمخبز ببيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.



ضبط صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته كمية قدرها ( 5،280 طن سلع غذائية "بقوليات – توابل") معبأة داخل عبوات "بدون بيانات" إستعدادًا لطرحها للبيع للجمهور غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية) لحيازته كمية قدرها (65،500 طن أسمدة زراعية مُدعمة) خاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

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ضبط مالك مخبز بلدي كائن بدائرة قسم إمبابة (بمحافظة الجيزة) لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على مبلغ مالى قدره (596،193 جنيه) من أموال الدعم مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا. ضبط مالك مخبز بلدي كائن بدائرة قسم إمبابة (بمحافظة الجيزة) لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على مبلغ مالى قدره (596،193 جنيه) من أموال الدعم مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا. ضبط مالك محل لتجار الأسماك "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة) لحيازته كمية قدرها (4،550) طن أسماك نافقة من عوامل البيئة المتغيرة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، استعدادًا لطرحها للبيع للجمهور بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "لحوم" بدائرة قسم ثان أكتوبر (بمحافظة الجيزة) لحيازته كمية قدرها (1،070) طن "مفروم دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، إستعدادًا لطرحها للبيع للجمهور بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط المسئول عن شركة لتجارة العطارة والأشعاب كائنة بدائرة قسم الأهرام (بمحافظة الجيزة) لحيازته (411750) عبوة أعشاب وتركيبات طبية لعلاج التخسيس، غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها لتأثيرها الضار بالصحة العامة، استعدادًا لطرحها للبيع للجمهور بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم دار السلام (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبر بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وإستيلائه على مبلغ مالي قدره (511935) جنيه من أموال الدعم مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.



ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة وتجارة المنظفات الصناعية كائن بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ لحيازته كمية قدرها (12 طن) منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات وبراميل مجهولة المصدر استعدادًا لطرحها للبيع للجمهور بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.