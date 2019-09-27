مصر | تعرف على جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة جهودها الأمنية بإستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام وأسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن ضبط الآتي:-
ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية - محكوم عليه هارب فى قضية "ضرب")، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 20 جراما وذلك حال تواجده بموقف النقل العام بالزقازيق.
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" سبق إتهامه فى 38 قضية آخرهم قضية "مخدرات" - محكوم عليه فى قضية "تبديد" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية) حال شروعه في سرقة حقيبة أحد المواطنين أثناء تواجوده بساحة محطة سكة حديد طنطا، وعثر بحوزته على سلاح أبيض "سكين".
ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "سرقة") حال تواجده بمحطة سكك حديد قنا.
ضبط (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) محكوم عليه هارب فى عدد 12 قضية متنوعة آخرهم قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنة حال تواجده بموقف النقل العام بشبرا الخيمة.
ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية - محكوم عليه هارب فى قضية "ضرب")، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 20 جراما وذلك حال تواجده بموقف النقل العام بالزقازيق.
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" سبق إتهامه فى 38 قضية آخرهم قضية "مخدرات" - محكوم عليه فى قضية "تبديد" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية) حال شروعه في سرقة حقيبة أحد المواطنين أثناء تواجوده بساحة محطة سكة حديد طنطا، وعثر بحوزته على سلاح أبيض "سكين".
ضبط (أحد الأشخاص) أثناء تواجده بمحطة سكك حديد أسيوط وبحوزته (قطعتين لمخدر الحشيش وزنت حوالي 250 جرام) إعترف بحيازتها بقصد الاتجار.
ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "سرقة") حال تواجده بمحطة سكك حديد قنا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.