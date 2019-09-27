مصر | تعرف على جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة جهودها الأمنية بإستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام وأسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن ضبط الآتي:-

ضبط (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) محكوم عليه هارب فى عدد 12 قضية متنوعة آخرهم قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنة حال تواجده بموقف النقل العام بشبرا الخيمة.