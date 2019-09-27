مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 156 قطعة سلاح بحوزة 140 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 156 قطعة سلاح بحوزة 140 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 156 قطعة سلاح ناري بحوزة 140 متهما).. وذلك على النحو التالي:-
(1) رشاش.
(18) بندقية آلية.
(33) بندقية خرطوش.
(18) طبنجة.
(86) فرد محلي.
(15) خزينة متنوعة.
(231) طلقة مختلفة الأعيرة.
(222) قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (75943) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(343) حكم جناية.
(21802) حكم حبس جزئي.
(4032) حكم حبس مستأنف.
(39656) حكم غرامة.
(10110) حكم مخالفة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (193) قضية مخدرات بحوزة (208) متهم، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 20،750 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 18،122 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،612 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأيس وزنت ( 10 جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 39 جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 830 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 100 جرام).
عدد (2874) قرص مخدر.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (45) متهم.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (238) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 3 سيارات – 3 دراجات نارية ).
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (25122) مخالفة مرورية، (166) قضية بيئة.
في مجال فحص السائقين: فحص (126) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم.
في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (35) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.