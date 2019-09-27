مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 156 قطعة سلاح بحوزة 140 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 156 قطعة سلاح بحوزة 140 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 156 قطعة سلاح ناري بحوزة 140 متهما).. وذلك على النحو التالي:-



(1) رشاش.

(18) بندقية آلية.

(33) بندقية خرطوش.

(18) طبنجة.

(86) فرد محلي.

(15) خزينة متنوعة.

(231) طلقة مختلفة الأعيرة.

(222) قطعة سلاح أبيض.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (75943) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:



(343) حكم جناية.

(21802) حكم حبس جزئي.

(4032) حكم حبس مستأنف.

(39656) حكم غرامة.

(10110) حكم مخالفة.

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في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (193) قضية مخدرات بحوزة (208) متهم، ضُبط خلالها الآتي:



كمية من مخدر البانجو وزنت ( 20،750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 18،122 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،612 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأيس وزنت ( 10 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 39 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 830 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 100 جرام).

عدد (2874) قرص مخدر.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (45) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (238) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 3 سيارات – 3 دراجات نارية ).

في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (25122) مخالفة مرورية، (166) قضية بيئة.

في مجال فحص السائقين: فحص (126) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم.

في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (35) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.