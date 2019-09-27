شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: حريصون على دعم الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض،محافظ دمياط، حرص كافة أجهزة الدولة على دعم المواطنين الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة وسداد حق الشعب بعد الإعلان عن قرار اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن منح مهلة جديدة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانوني قبل غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيو 2018.

وأوضحت «عوض» أن اللجنة أكدت أن المهلة المحددة لذلك تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أنه تم تلقي توجيهات واضحة من قبل وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار الذي صدر للتيسير على المواطنين ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه.

وأشارت إلى أن هذا القرار يستهدف المواطنين الذين تقدموا بطلبات في الوقت القانوني وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية وحصلوا بالفعل على أذونات بسداد رسوم المعاينة والفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأي سبب عارض أو طارئ.