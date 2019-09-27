الارشيف / أخبار مصر

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير طريق سكن العاملين بحي النور بـ25 مليون جنيه

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير طريق سكن العاملين بحي النور بـ25 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الجمعة، يرافقه محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال تطوير طريق سكن العاملين بحي النور بطول 2 كم.

وتجرى حاليا أعمال التشجير للنخيل والرصف، والتي تعتبرا محورا هاما لنقل الحركة من شارع السلام إلى جامعة الملك سلمان، فضلا عن وجود معظم المنشآت الحكومية الهامة في تلك المنطقة، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الطريق 25 مليون جنيه، وسيتم افتتاحه خلال احتفالات نصر أكتوبر 2019.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير وتجميل وصيانة الطريق الرئيسي أمام المنشآت السياحية في منطقة نبق، وتفقد مبنى مكتب العمل في منطقة حي النور والذي سيتم افتتاحه خلال الأسبوع المقبل بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير طريق سكن العاملين بحي النور بـ25 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا