شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير طريق سكن العاملين بحي النور بـ25 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الجمعة، يرافقه محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال تطوير طريق سكن العاملين بحي النور بطول 2 كم.

وتجرى حاليا أعمال التشجير للنخيل والرصف، والتي تعتبرا محورا هاما لنقل الحركة من شارع السلام إلى جامعة الملك سلمان، فضلا عن وجود معظم المنشآت الحكومية الهامة في تلك المنطقة، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الطريق 25 مليون جنيه، وسيتم افتتاحه خلال احتفالات نصر أكتوبر 2019.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير وتجميل وصيانة الطريق الرئيسي أمام المنشآت السياحية في منطقة نبق، وتفقد مبنى مكتب العمل في منطقة حي النور والذي سيتم افتتاحه خلال الأسبوع المقبل بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.