شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: استكمال مبادرة «مصر بكم أجمل» في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجمعة، اللجنة المعنية بتنفيذ مبادرة «مصر بكم أجمل»، اختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال من ذوى القدرات الخاصة بمحافظة أسيوط بمركز النيل للإعلام.

وتقدم 650 شابًا وفتاة على مدار 3 أيام من مختلف المؤهلات من ذوى القدرات الخاصة من المراكز والقرى التابعة للمحافظة للالتحاق بالتدريب على العمل وريادة الأعمال.

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وأكد الوزير أن مبادرة «مصر بكم أجمل»، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقد تم التنسيق بين اللجنة ومدير مديرية القوى العاملة بأسيوط حازم على، لتوفير فرص العمل حتى يتم بدء تنفيذ البرامج التدريبية في أقرب وقت ممكن خلال شهر أكتوبر القادم.

ووجه عدد كبير من المتقدمين للالتحاق بالدورات التدريبية شكرهم وتقديرهم لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، على اهتمامه بذوي القدرات الخاصة ومساعدتهم في توفير فرص عمل وتحقيق حياة كريمة لهم.