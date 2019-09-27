شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية بصحبة عدد من القيادات الأمنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، جولة لتفقد الحالة الأمنية، ومتابعة الخدمات المتمركزة لتأمين الميادين والشوارع اليوم الجمعة. وشدد مدير أمن الجيزة، على الضباط والأفراد المشاركين فى عملية التأمين، على اليقظة، والاستعداد التام، لمواجهة الخارجين عن القانون، وشارك فى الجولة اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعددا من القيادات الأمنية.

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