شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشارك فى إفتتاح مسجد اللواء عبدالوهاب خليل بمدينة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة فى افتتاح مسجد اللواء عبدالوهاب خليل بالمجاورة الثالثة بالحى الثامن بمدينة الشيخ زايد رافقه فضيلة وزير الأوقاف و الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية .

وأدى المحافظ شعائر صلاة الجمعة داخل المسجد وسط المواطنين برفقة وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية وكلاً من عبدالوهاب خليل وقاسم فرج أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية .

وقد بدأت الشعائر بتلاوة آيات من القرأن الكريم لفضيلة الشيخ أحمد نعينع عقبها خطبة الجمعة للسيد وزير الأوقاف والتى جاءت حول أهمية تكاتف المواطنين وعدم الإنسياق وراء الشائعات التى يروجها المتأمرون ضد الوطن .

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ويذكر أن المسجد الذي إفتتحه محافظ الجيزة اليوم بنى على مساحة 1000 م2 عبارة عن مصلى رئيسى بمساحة 400 م2 يعلوه مصلى للسيدات بمساحة 180 م2 يحيط بهما صحن خارجى لإستيعاب أعداد إضافية من المصلين ومساحات مختلفة من الحدائق والأشجار المثمرة ، كما صمم السور الخارجى للمسجد على هيئة لوحة متغيرة الأوجه لعرض الآيات والأحاديث والأذكار على المارة والمصليين .



