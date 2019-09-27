شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. معلمو العاصمة ينظمون مسيرات حاشدة تتجه للمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظم العاملين بـ 32 إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة مسيرات تأييد ودعم الدولة المصرية وتجديد دعم وتأييد الرئيس السيسى، رافعين الأعلام المصرية ولافتات لتأييد الجيش والشرطة.

واتجهت جميع المسيرات التى تحركت من أمام الإدارات التعليمية، بمشاركة محمد عطية مدير المديرية، الى المنصة بمدينة نصر للمشاركة فى وقفة دعم وتأييد الدولة، والرئيس، ورفع المشاركين لافتات ترفض الفوضى والتخريب وبث الشائعات التى تهدف للنيل من مصر.

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يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستا الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبلة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.