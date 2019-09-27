- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حشود بالرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدفقت حشود من سكان بالرحاب ومدينتي إلى أماكن التجمع بالمدينتين، للمشاركة في احتفالية حب مصر .
جاء ذلك بعد أن استجاب جهازي الرحاب ومدينتي أمس لمناشدة الآلاف من السكان توفير أتوبيسات للمشاركة في الاحتفالية .
أعلن جهازى مدينتى والرحاب على صفحتيهما على الفيس بوك عن توفير أتوبيسات لنقل السكان للمشاركة في الاحتفالية .
وأوضح بيان أعلنه جهازي الرحاب ومدينتي انه تقرر توفير أتوبيسات للانتقال من ( الرحاب / مدينتي ) إلى ( مدينة نصر - طريق المنصة ) للتعبير عن تضامنهم وتأييدهم للسيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على مصرنا الغالية بالشائعات .
وحددت الصفحات أكثر من موضع للتجمع للانتقال الى مدينة نصر - طريق المنصة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. حشود بالرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.