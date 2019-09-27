شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حشود بالرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدفقت حشود من سكان بالرحاب ومدينتي إلى أماكن التجمع بالمدينتين، للمشاركة في احتفالية حب مصر .

جاء ذلك بعد أن استجاب جهازي الرحاب ومدينتي أمس لمناشدة الآلاف من السكان توفير أتوبيسات للمشاركة في الاحتفالية .

أعلن جهازى مدينتى والرحاب على صفحتيهما على الفيس بوك عن توفير أتوبيسات لنقل السكان للمشاركة في الاحتفالية .

وأوضح بيان أعلنه جهازي الرحاب ومدينتي انه تقرر توفير أتوبيسات للانتقال من ( الرحاب / مدينتي ) إلى ( مدينة نصر - طريق المنصة ) للتعبير عن تضامنهم وتأييدهم للسيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على مصرنا الغالية بالشائعات .

وحددت الصفحات أكثر من موضع للتجمع للانتقال الى مدينة نصر - طريق المنصة.

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