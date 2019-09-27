شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل BBC يرصد الهدوء فى ميدان التحرير وشوارع وسط القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مراسل شبكة BBC البريطانية، حالة الهدوء فى ميدان التحرير، ووسط البلد والشوارع المحيطة به، فى صفعة كبيرة لقناة الجزيرة الإرهابية التى نشرت بعض الفيديوهات القديمة والمفبركة من الميدان للتحريض على الفوضى.
ووفقا لمداخلة المراسل عبد البصير حسن مراسل الشبكة البريطانية، قال أنه قام بجولة فى شوارع منطقة وسط البلد، بدأها من منطقة العجوزة، مروراً بميدان الجلاء، بالإضافة إلى مداخل كوبرى السادس من أكتوبر، والتى شهدت هدوء تام، فى المداخلة التى أجراها منذ قليل مع القناة .
وأضاف مراسل BBC قائلاً "تواجدت فى منطقة ميدان عبد المنعم رياض،الذى شهد تواجد عدد من السيارات والحافلات الحكومية لنقل المواطنين ، والحياة تسير بشكل طبيعي، بالإضافة إلى حالة هدوء تامة فى منطقة كوبرى قصر النيل .
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