شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الآلاف فى الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة فى احتفالية حب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدفق آلاف السكان بالرحاب ومدينتي إلى أماكن التجمع بالمدينتين للمشاركة فى احتفالية حب مصر، وذلك وسط الأغاني الوطنية وهتافات تحيا مصر.

وردد المشاركون العديد من الأغاني والهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة.

جاء ذلك بعد أن استجاب جهازا الرحاب ومدينتي أمس لمناشدة الآلاف من السكان لتوفير أتوبيسات للمشاركة فى الاحتفالية.

وأعلن جهازا مدينتى والرحاب على صفحتيهما على فيس بوك عن توفير أتوبيسات لنقل السكان للمشاركة فى الاحتفالية.

وأوضح بيان صدر عن جهازي الرحاب ومدينتي أنه تقرر توفير أتوبيسات للانتقال من الرحاب ومدينتى إلى "مدينة نصر - طريق المنصة" للتعبير عن تضامنهم وتأييدهم لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة ضد كل من تسول له نفسه التعدى على مصرنا الغالية بالشائعات.

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وحددت الصفحات أكثر من موضع للتجمع للانتقال إلى مدينة نصر - طريق المنصة.



























