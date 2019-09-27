شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عملاق "ايرباص A380" الطائرة الأكثر تطورا فى العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى الأسبوع المقبل، أكبر طائرة ركاب فى العالم، من طراز ايرباص ايه 380، وهى طائرة ذات طابقين وتعمل على أربع محركات نفاثة، التى تنتجها شركة ايرباص عملاق صناعة الطائرات الأوروبية، حيث تتربع تلك الطائرة على قائمة الطائرات المدنية الأضخم والأكثر تطورا فى العالم، ذلك لأنها تتمتع بوسائل عالية من الرفاهية.

المميزات

طائرة الإيرباص ايه 380 تتميزُ بالكثير من المواصفات التى لا توجد فى أنواع الطائرات الأخرى، إذ تعتبرُ أكثرَ طائرةٍ محافظةٍ على البيئة؛ لأنّها تستهلك كمية وقود أقل مما يقلل من خطر hنباعاثات أكسيد النيتروجين وثانى أكسيد الكربون، ومستوى الضجيج التى تُحدثه أقل مقارنةً بالطائرات الأخرى، كما أنّها رفعت من سقف مستويات الراحة المقدمة للركاب مثل وجود طاولتين كاملتين لكل راكب الأمر الذى يُعطى مساحةً أكبر للمسافر؛ لذا تعتبر تجربة الطيران فى الإيرباص A380 تجربةً لا يمكن تكرارها فى الطائرات الأخرى، بالإضافة إلى أنّها تحتوى على أكثرَ التقنيات التكنولوجية تطورًا واضعةً معيارًا عاليًا فى صناعة الطائرات بسبب فعاليتها التشغيلية، والربح، والكفاءة العالية من حيث المحافظة على البيئة.

التصميم

طائرة الإيرباص الجديدة يباع منها طرازين، الطراز إيه 380-800مصمم فى الأصل لحمل 555 راكب على ثلاث درجات، أو 853 راكب (538 فى الدور الرئيسى السفلى، و315 فى الدور الأعلى) على درجة واحدة اقتصادية،وتتكون الطائرة A380 من نحو 4 ملايين قطعة تنتجها1500شركة حول العالم من 30 دولة منها 800 شركة أمريكية ومجموع طول أسلاكها 515km.

الإيرباص A380 أكبر طائرة ركاب فى العالم تتكون من طابقين، إلا أنها أقصر طولًا من طائرة إيرباص إيه 340-600، وللطائرة نموذج آخر غير هذا النموذج المخصص للركاب، وهو نموذج الشحن ايرباص إيه 380-800إف، إذ تعتبر هذه الطائرة واحدة من أكبر طائرات الشحن الجوى الموجودة فى العالم، وتتفوق حمولتها حمولة طائرة الشحن الروسية أنتونوف إيه إن-225.

ويوفر تصميمها القدرة للطائرة على الطيران مسافة تقدر 15200 كيلومترًا (8200 ميل بحرى) أى أنها تستطيع الطيران من هونج كونج فى الصين إلى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ سرعتها الفعلية من 0.85 ماخ (أى ما يقارب 900 كم/ساعة)، وتعتبر الإيرباص 380 أول طائرة تجارية تعمل باستخدام الغاز المُسال.

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المحركات

تم استخدام 4 محركات جديدة من شركة رولز رويس بقوة كبيرة وخارقة تزيد بمقدار 30% عن محركات طائرة بوينج 747،و‏يبلغ عدد عجلات الطائرة 22 تبلغ قيمة الطقم 2 مليون دولار، ويبلغ وزنها 20 طن ويتم تغييرها مابين 250-350 هبوط،و‏يستغرق تغيير إطارات الطائرة قرابة 20 دقيقة للإطار الواحد ويحتاج إلى 4 فنيين.

ويبلغ طول الجناح 79.8 متر، فى حين يبلغ طول الطائرة 72.7 متر، ويبلغ ارتفاع الطائرة 24.1 متر وتستطيع الطائرة.

الوقود

الإيرباص 380 A يمكن لها أن تعمل على خليط وقود الطائرات النفاذة الصناعى ومكونات مشتقة من الغاز الطبيعى،و فى يوم 1 فبراير 2008 قامت رحلة تجربية استمرت 3 ساعات من مطار شركة ايرباص فى فيلتون، المملكة المتحدة وهبطت فى مصنع ايرباص الرئيسى فى تولوز، فرنسا استخدم محرك واحد من أربع محركات الطائرة فى تلك الرحلة خليط يتكون من 60% وقود نفاثات من الكيروسين، و40% غاز مسال ورد من قبل شركة شل، وبناء على نجاح الرحلة التجريبة فالطائرة لا تحتاج أى تعديل لاستخدام الغاز المسال والذى كان مصمم ليخلط بوقود النفاثات العادى.

أول رحلة

بدأت شركة إيرباص تصنيع طراز A380 فى أوائل التسعينيات من القرن الماضى، وبدأت أعمال التطوير جديا عام 1993، وتم إطلاقها عام 2007، وتلقت شركة إيرباص 317 طلبية حجز لطراز A380 منذ عرضها وحتى الآن، وبذلك نجد أن طيران الإمارات يستحوذ على الثلث لامتلاكه 100 طائرة منها، وبذلك تعد أكبر عميل لها بإجمالى طلبيات لشراء 142 طائرة، تسلمت منها 100 طائرة.

وقامت الطائرة بأول رحلة تجارية لها فى 25 أكتوبر 2007 مع الخطوط الجوية السنغافورية وكان خط الرحلة سنغافورة – سيدنى، وكانت الطائرة تسمى أثناء عمليات التطوير وقبل ظهورها للنور باسم إيرباص A3XX، وأطلق على الطائرة فيما بعد لقب “سوبر جامبو” كونها أكبر طائرة ركاب مدنية حديثة.