شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج مال لقضاء أيام من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها من وقت لآخر للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب الفيديو على سؤال:"أفطرت 25 يومًا كم أخرج عنها؟".

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وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"مفيش إخراج عليك قضاء هذه الأيام عند الاستطاعة".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت عدم جواز إخراج كفارة الإفطار فى رمضان للشخص الذى يستطيع أن يصوم ما فاته من أيام، إلا إذا كان لديه عذرًا شرعيًا كأن يكون مريضًا مرضًا يمنعه من الصيام طوال حياته.

كما أكدت دار الإفتاء أنه إذا أفطرت المرأة أيامًا من رمضان يجب أن تقضى هذه الأيام بعد ذلك بالصيام، إلا إذا كانت مريضة مرضًا مزمنًا ، والأطباء منعوها من الصيام فى رمضان وبعد ذلك، فعليها إطعام مسكين عن كل يوم، بمتوسط 15 جنيها فى اليوم، وإذا كانت السيدة مريضة مرضا طارئا ويرجى الشفاء منه، فيجب عليها الانتظار والصوم وقضاء الأيام التى عليها".