شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى يكشف متطلبات تسجيل مراكز العلاج الطبيعى لأداء خدمات المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، انتهاء أول معايير يتم من خلالها البدء فى تسجيل مراكز العلاج الطبيعى لتبدء فى أداء خدمات النظام الجديد بأعلى معايير جودة.

وقال إسماعيل فى تصريحات اليوم، إن اليوم ولأول مرة أصبح فى مصر لدينا معايير ومتطلبات لتسجيل مراكز العلاج الطبيعى لتؤدى خدمات التأمين الصحى الشامل، متابعًا: "يأتى ذلك فى إطار الخطوات الحثيثة والمتلاحقة التى تخطوها الدولة نحو تنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتحسين جودته وتأكيد الثقة فى جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية".

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل: "انتهينا من معايير اعتماد المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية بقاييس الجودة وأضاف أيضا أنجزنا معايير اعتماد الصيدليات الحرة لضمان أعلى مأمونية للدواء للمنتفع".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ورئيس اللجنة العليا لإعداد وتطوير المعايير، أنه تم إعداد متطلبات تسجيل مراكز العلاج الطبيعى وفقا للأساليب العلمية المعتمدة لذلك الغرض واستنادا إلى القواعد العلمية والمعايير الدولية والقوانين والأنظمة ذات الصلة وآراء الخبراء، بالإضافة إلى إشراك ذوى العلاقة سواءا كانوا أفرادا أو كيانات.

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وتابع صفوت: "أصدرنا قواعد وشروط تسجيل المنشآت الصحية تمهيدًا لاعتمادها من قبل الهيئة، وتشمل على سبيل الحصر تحقق المتطلبات الأساسية لترخيص المنشآت من الجهات ذات الصلة وكذلك تحقيق المتطلبات الوطنية للسلامة بالمنشآت الصحية بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والزوار والعاملين بتلك المنشآت، بالإضافة إلى وجود دليل تشغيل فعلى للمنشأة الصحية والالتزام به بما يحقق أداءً احترافيًا مستقرًا للمنشأة فى كافة أقسامها وعلى كافة مستويات تقديم الخدمة بها فى جميعاالأوقات ومع جميع الحالات".

وتشمل المتطلبات تحقق متطلبات القيادة فى المنشآت الصحية بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الوعى والقدرة والالتزام من القيادات فى المنشآت الصحية على اختلاف مستوياتهمالقيادية

ووفقا لكلام رئيس اللجنة العليا لإعداد وتطوير المعايير تتضمن المتطلبات تحقق المتطلبات الأساسية للموارد البشرية فىالمنشآت الصحية بما يضع الأسس السليمة لاختيارالعاملين وتوزيعهم وتقييم أدائهم وتحسينه بشكل مستمروتنمية قدراتهم والاحتفاظ بهم على اعتبار أن الموارد البشريةهى من الأصول المهمة للمنشأة والتى يجب الحفاظ عليهاوتنميتها بشكل مستمر.

واستطرد: "المنشآت المسجلة بالهيئة يتوجب عليها التقدم للحصول على اعتماد الهيئة خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ التسجيل وإلا اعتبر التسجيل لاغيا ويجب إعادته مرة أخرى كما تلتزم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتعريفوتعليم وتدريب الأطراف المعنية بإجراءات تسجيل المنشآت الصحية وفق خطة محددة ومفهوم لا يتعارض مطلقا مع أيمن القواعد الحاكمة لمبدأى الشفافية وتجنب تضارب المصالح".