شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة المفضوحة.. القناة القطرية تبث احتفالات المنصة باعتبارها للإخوان بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فضائح قناة الجزيرة القطرية، والأكاذيب التى تروجها على المظاهرات الوهمية، حيث وقعت القناة القطرية فى فضيحة جديدة، لمحاولة إيهام متابعيها بأن هناك مظاهرات واستجابة لدعوات الإخوان. وتمثلت الفضيحة فى إذاعة القناة القطرية صور لاحتفالات المنصة فى محافظة القاهرة، ورفع المواطنين لأعلام مصر على أنها مظاهرات رافضة فى محافظة قنا. Advertisements قناة "صدى البلد" سلطت الضوء على هذه الواقعة، والتى قالت إن قناة الجزيرة الإرهابية تمارس هوايتها فى فبركة المشهد فى مصر لنشر الفوضى والفتنة. وسخر نشطاء السوشيال ميديا من فبركة قناة الجزيرة، قائلين:" جايبين صور من المنصه ويقولك قنا ، العيب مش على الجزيرة ، العيب على الغبي اللي لِسَّه مصدق الجزيرة".

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