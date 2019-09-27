شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة وطنية أمام المنصة.. آلاف المواطنين يحتشدون فى حب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد آلاف المواطنين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية بمنطقة المنصة بمدينة نصر بالقاهرة، لإعلان رفضهم الدعوات التحريضية التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم من المأجورين. ورفع المواطنين صورا للرئيس عبد الفتاح السيسى والأعلام المصرية، وترديد هتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم، مطالبين بأعدامهم . Advertisements فيما أذاع القائمين على الاحتفالية عدد من الأغانى الوطنية التى لاقت تفاعل كبير من جانب المواطنين، وفى الأثناء قامت سيارة كبيرة بإلقاء المياه والعصائر على المواطنين . وعلى جانب آخر أغلقت قوات الشرطة محيط منطقة المنصة أمام حركة السيارات باستخدام البوابات الحديدية.

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