شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الدويقة يدهسون صور معتز مطر ومحمد ناصر ومحمد على بـ"الشباشب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم عدد من أهالى منشاة ناصر والدويقة، وقفة مؤيدة للاستقرار ومقاطعة دعوات التخريب التى تدعو لها جماعة الإخوان الإرهابية. Advertisements وحمل الاهالى صورا لمذيعى قتوات الإخوان فى تركيا وقطر، ووضعوا عليها "الأحذية والشباشب" ثم دهسوا صور بأقدامهم للإخوانى معتز مطر ومحمد ناصر ومحمد على، ووضعوا على اللافتات" لا للخيانة.

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