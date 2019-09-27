شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحث وإنقاذ القوات المسلحة ينفذ تجربة " مصر – 6 " لمحاكاة إنقاذ عبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة " مصر – 6 " والتى تتضمن إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينة شرم الشيخ، وذلك وفقاً لكافة إجراءات نظام الإستغاثة والسلامة البحري العالمى، وتأتى التجربة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن .

شملت التجربة تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق، حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة إشارة إستغاثة من العبارة بعد حدوث إنفجار بخزانات السولار وتعرض المنطقة لتلوث بحرى، وعلى الفور أقلعت طائرة هليكوبتر طراز" شينوك" لموقع الحدث، كما تم دفع عدد من القطع البحرية وعلى متنها أطقم الغطس والإنقاذ للتعامل الفورى مع الموقف.

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وتهدف التجربة إلى الوقوف على مستوى الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة، لمواجهة مخاطر تعرض أحد العبارات للغرق، والتدخل السريع لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم، كذلك التعامل مع التلوث البحرى الناتج عن تسريب الزيوت لمياة البحر، حيث يشارك في تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والجوية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، ووزارات النقل والسياحة والصحة والبيئة والطيران المدنى والكهرباء والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وهيئة السلامة البحرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

وتأتى التجربة " مصر -6 " امتداداً لسلسلة من التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة فى إطار الخطة القومية للبحث والإنقاذ، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بالتدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أى إنسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول إلى المناطق المنعزلة براً وبحراً والتى يصعب الوصول إليها.

ويعقد مركز البحث والإنقاذ دورات لتدريب العاملين بالوزارت والجهات المعنية بالدولة على مهام البحث والإنقاذ والأرصاد الجوية ومعدات النجاة والإسعافات الأولية والملاحة البرية والجوية، وتخطيط وإدارة طرق البحث والإنقاذ والاتصالات وإدارة الأزمات والكوارث، ويعمل المركز على مدار الـ24 ساعة يومياً، ويتم العمل بالمركز وفقاً للمعايير العالمية في تطبيق القوانين والمراجع الدولية المنظمة لعمليات البحث والإنقاذ على مستوى العالم .