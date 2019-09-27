شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى فى شئون حركات الإسلام السياسى يحرج "الجزيرة "ويفضح كذبها على الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن الكاتب الصحفى منير أديب، المتخصص فى شئون حركات الإسلام السياسى، قناة الجزيرة القطرية درسًا قاسيًا حيث فضح أكاذيبها وألاعيبها، فى مداخلة هاتفية للقناة على الهواء مباشرة.

وقال الكاتب الصحفى منير أديب خلال المداخلة الهاتفية:"أتعجب لقناة الجزيرة بقالها ساعتين تعيد تكرار صور متواضعة للغاية لا يخرج فيها أية متظاهرين وتقول إن هناك مظاهرات وأن هناك غضب فى الشارع وهذا غير حقيقى".

وتابع أديب:"أعتقد أنكم تقدمون نقلا لصورة غير واقعية فى الشارع المصرى.. لا يوجد حالة من الغضب كما يعتقد البعض، من خرج ونقلت الجزيرة هذه الصورة نقلتها لبعض من ينتمون لجماعة الإخوان".

وأضاف المتخصص فى شئون حركات الإسلام السياسى:"هذه التظاهرات الضعيفة والبسيطة والضئيلة والمتواضعة حركها الإخوان لأنهم لديهم مشكلة مع المجتمع المصرى هم يريدون تصدر المشهد السياسى مرة أخرى ويريدون العودة لسدة الحكم ولذلك هم يحاولون الانقلاب على الدولة بهذه الصور التى تصدرها الجزيرة".