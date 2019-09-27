شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية تكشف تفاصيل تحرى هلال صفر.. وتؤكد: 30 سبتمبر غرة الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الحسابات الفلكية أن اقتران القمر سيحدث مساء يوم غد السبت 29 محرم 1441 الموافق 28 سبتمبر الجارى، عند الساعة (6:26 مساء بتوقيت جرينتش).

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الاقتران أحد منازل (أطوار) القمر ويعنى إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد فى قبة السماء أى على خط طول سماوى واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

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وتابع التقرير: "وفى مساء اليوم التالى الأحد 30 محرم 1441 29 سبتمبر ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (3:11 مساء بتوقيت جرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (10) درجة وإضاءته (1.2 %) ما يعنى بأن رؤيته ممكنه بالعين المجردة".

وأكد التقرير، أن غرة شهر صفر ستكون يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر، موضحا أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالي لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق السماء مثل السدم والمجرات والعناقيد النجمية من الأماكن المظلمة.