شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أطول علم لمصر باحتفالات المنصة لدعم مؤسسات الدولة ضد الفوضى والتخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية التوافد على محيط المنصة بمدينة نصرللمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر ودعم الدولة المصرية ضد الدعوات التخريبية التى يروجها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم من المأجورين.

ورفع المواطنون لافتة كبيرة مكتوب عليها عبارة "لست وحدك" وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان دعم وتأييد الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الدولة المصرية.

ورصد ”الخليج 365” قيام مواطنى محافظة أسيوط بحمل علم مصر بطول 200 متر أثتاء وصولهم إلى المنصة بمدينة نصر.

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وردد المواطنون هتافات عديدة من بينها" يحيا السيسى ، تحيا مصر، لا للإرهاب وبنحبك ياسيسى".

يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.