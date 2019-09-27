فيديو جراف.. "جريتا ثونبرج".. مراهقة سويدية تتحدى زعماء العالم لإنقاذ الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لا ينبغى أن أكون هنا.. كان يجب أن أكون فى المدرسة على الجانب الآخر من المحيط.. لقد سرقتم أحلامى وطفولتى بكلماتكم الفارغة".. بهذه الكلمات المدوية خاطبت الناشطة السويدية "جريتا ثونبرج" قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، لتواصل جهودها الحثيثة والتى أدت إلى نزول الملايين فى شوارع مدن وعواصم حول العالم للتصدى لتغير المناخ. 1. "لقد سرقتم أحلامى وطفولتى بكلماتكم الفارغة" 2. عبارة صادمة قالتها المراهقة السويدية جريثا ثونبرج أمام زعماء العالم فى قمة الأمم المتحدة للمناخ 3. من هى جريثا ثونبرج؟ 4. ولدت ثونبرج فى الثالث من يناير عام 2003، لأم أوبرالية وأب ممثل 5. فى 2018، أعلنت إضرابها وهى فى الـ15 من عمرها أمام البرلمان السويدى لمواجهة التغير المناخى. 6. اشترك الطلاب فى احتجاج ثونبرج تحت اسم "جمعة من أجل المستقبل" 7. فى عام 2018 ألقت المراهقة السويدية كلمتها الأولى أمام الأمم المتحدة. Advertisements 8. فى أغسطس 2018، قررت ثونبرج عدم الالتحاق بالمدرسة لحين إجراء الانتخابات فى بلادها 9. جرت تلك الانتخابات بعد موجات حر استثنائية فى السويد صاحبها حرائق غابات. 10. فى ديسمبر 2018، أعلنت ثونبرج إصابتها بمتلازمة اسبرجر، وهى مرض يشبه فى أعراضه التوحد 11. يناير 2019، وصلت ثونبرج إلى دافوس بعد رحلة قطار استغرقت 32 ساعة 12. وفى إبريل من العام نفسه، شاركت بتظاهرات للحفاظ على المناخ أمام البرلمان الأوروبى فى بروكسل 13. تم تنصيبها أهم إمرأة فى السويد لعام 2019، فى اليوم العالمى للمرأة 14. فى قمة المناخ الأخيرة وأمام زعماء وقادة العالم اتهمت ثونبرج المجتمع الدولى بالفشل فى حماية البيئة قائلة اهقة السويدية، "لقد سرقتم أحلامى".. 15. فهل تنجح دعوات جريثا ثونبرج فى مواجهة التغييرات المناخية؟

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