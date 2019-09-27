شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نشاط الرئيس السيسى خلال مشاركته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فيديو يلخص أبرز ما جاء فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للولايات المتحدة الأمريكية، لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكشف الفيديو عن الجدول الزمنى لزيارة الرئيس السيسى، للولايات المتحدة الأمريكية، واستقباله فى مطار جون كينيدى، من قبل أعضاء البعثة المصرية، وعن اعتبارها الزيارة السادسة للرئيس منذ توليه مقاليد الحكم، وهو ما يعكس حرصه على وجوده فى المحفل الدولى المهم.

وركز الفيديو، على أهمية الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها فرصة مهمة من خلال المداولات، لمجابهة التحديات التى تواجه دول العالم، ومن منطلق مسئوليتها الدولية، ودورها الإقليمى، واعتبارها مصر عضو مؤثر، عرض الرئيس رؤية مصر فى ما يخص العديد من الملفات، وما سعت إليه على مدار عقود فى مجال وتعزيز التعاون مع أشقائها فى دول حوض النيل، والتى ترتبط مع مصر بأواصر أزلية.

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وقال الرئيس خلال كلمته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، :"إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر العلاقات مع أشقائها فى دول حوص النيل، وأعربت مصر عن تفهمها لشروع أثيوبيا فى بناء سد النهضة، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية، حول تأثير هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بمصالح دول المصب المائية، ومنها مصر".

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاجتماع رفيع المستوى، حول الرعاية الصحية الشاملة، وحث خلال كلمته، بإيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة، باعتبارها حقا رئيسيا للإنسان.

والتقى الرئيس السيسى على هامش مشاركته فيى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتقى عددا من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، ومنهم رئيس وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء بريطانيا، ورئيس البرتغال ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء بلجيكا، ورئيس وزراء ايرلندا.

كما التقى الرئيس السيسى، رئيس البنك الدولى، ومدير عام منظمة الفاو، وعلى السعيد العربى عقد قمة مصرية أردنية عراقية.

وعلى الجانب الأفريقى، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء جيبوتى وسيراليون، كينيا والصومال.