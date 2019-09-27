شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسيرة حاشدة بالشيخ زويد ضد الفوضى ويصفون مسعد أبو فجر بالخائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد المئات من مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، لإعلان رفضهم الدعوات التحريضية التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم من المأجورين.

وتبرأ أهالى مدينة الشيخ زويد من مسعد أبو فجر، مؤكدين أنه خائن لوطنه والمصريين ويحاول مع أمثاله النيل من الوطن لإسقاطه، وطالبوا السلطات المصرية بإلقاء القبض عليه لمحاكمته.

ورفع الأهالى أعلام مصر فى احتفالية حاشدة، وعلقوا لافتات تؤكد تأييدهم للرئيس السيسى ومسيرة الإنجازات التى بدأها الرئيس، منها : "عشائر وقبائل سيناء تقول للسيسي عرفناك وحبناك ولن ننساك "، "عشائر سيناء تقول سيسيى يا سيسي أنت رئيسي".

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