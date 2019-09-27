شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة على كافة خطوط الوجه البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أن حركة القطارات منتظمة على كافة خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلى والبحرى على مستوى الجمهورية، وأنها تسير بشكل طبيعى وفقا لجداول التشغيل اليومية المعمول بها.

وتبدأ هيئة السكة الحديد مساء اليوم تشغيل قطارات مخصصة للشباب بين القاهرة وأسوان بهدف تشجيع حركة السياحة الداخلية، حيث سيستمر تشغيلها حتى 2 أبريل المقبل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب، حيث تنطلق أولى القطارات من محطة القاهرة على أن يتم تشغيل هذه القطارات من محطة القاهرة لأسوان يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، ويقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 20.40 ليصل أسوان 9.30 من صباح اليوم التالى.

كما يعود هذا القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019، على أن تكون رحلات العودة من أسوان إلى القاهرة الخميس من كل أسبوع فقط، وتقوم رحلة العودة من أسوان 19.25 ليصل القاهرة الساعة 7.30 صباح اليوم التالى.