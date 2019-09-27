شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: السياحة التركية تفقد 700 ألف سائح سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت موقع "مباشر قطر"، أن المصائب تتوالى فوق رأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تراجعا غير مسبوق فى كافة الشؤون المتعلقة بالاقتصاد التركى، لتتمدد من تدهور حاد فى معدلات النمو إلى ارتفاع البطالة ، فضلا عن هروب الاستثمارات الأجنبية وكساد التجارة الداخلية والخارجية .

وقال موقع "مباشر قطر"، إن الأمر لم يقتصر على ذلك ، بل تزايدت الخسائر مع الانهيار الحاد الذى ضرب القطاع السياحى، الذي يساهم بنحو 30 مليار دولار سنويا في الخزانة التركية، لكن مع انهيار شركة السياحة البريطانية "توماس كوك"، أصبحت السياحة التركية فى خطر؛ لأنها ستفقد ما بين 600 و700 ألف سائح سنويا .

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وأوضح أن هذه الأزمة المتفاقمة كشف عنها رئيس اتحاد الفندقيين في تركيا "عثمان آيك"، الذى قال إن هناك في الوقت الحالى 45 ألف سائح عالقين بتركيا، قدموا من بريطانيا وباقى دول أوروبا من خلال شركة توماس كوك، لذا فإن ما تعرضت له الشركة سوف يتسبب فى أضرار بالغة للسياحة التركية .

وأوضح موقع "مباشر قطر"، أن خسائر تركيا بعد إفلاس الشركة البريطانية قد تصل إلى فقدان ما يتراوح بين 600 و700 ألف سائح سنويا، وهو ما يشكل انخفاضا ملحوظا في معدلات السياحة الواردة من أوروبا .