جريمة بسبب "موبايل".. سوداني يقتل شقيقه ويلقي جثته من الخامس بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير ومحمود السعيد:

لم يدرِ "زودو" السوداني أن تخريبه لهاتف شقيقه "كم. ع" سيتسبب في رحيله عن الدنيا، فما إن علم الأخير بتكلفة إصلاح "الموبايل"، انقض على أخيه بمساعدة صديقه، وسددا له طعنات أنهت حياته، ومن بعدها ألقياه من الطابق الخامس للإفلات من جريمتهما.

منذ 20 يومًا قدِم "زودو. ع" وشقيقه "كم" وصديقه "سامي" - يحملون الجنسية السودانية - إلى شارع الشيخ منصور بعزبة النخل التابع لمنطقة المرج، حيث استأجروا شقة في الطابق الخامس لأحد العقارات لحين البحث عن عمل.

طوال تلك الفترة، لم يختلط الشباب الثلاثة كثيرًا بأهل الحارة سوى عند جلوسهم يوميًا أسفل العقار بعد أذان المغرب، ثم يصعدون مرة أخرى. يقول الحاج سيد جابر أحد الجيران، "أحيانًا كنا بنسمع مشادات كلامية بينهم وبتهدأ بسرعة".

مع غروب شمس الأحد الماضي، سمع الجيران مشادة كلامية بين الشباب الثلاثة امتدت نحو ساعة، يشير الجار "هما إخوات في بعض مش هينفع نتدخل بينهم"، مضيفًا "بعدها سمعنا صرخات مذعورة".

في ذلك الوقت، كان "محمد.ا" يقف في شرفة منزله المقابل لعقار السودانيين "لقيت شخص بيترمي من الخامس للأرض". كبلت الصدمة قدمي محمد بعض الوقت، ثم هرول وآخرون من الجيران إلى موقع سقوط الجثة التي كانت لـ"زودو. ع" 16 سنة الذي لفظ أنفاسه الأخيرة غارقًا في دمائه، فأبلغوا الإسعاف والشرطة في الحال.

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بعد دقائق نزل المتهمان "كم وسامي" إلى الشارع يظهران الحزن على شقيق الأول، ثم حصلا على محفظته وهاتفه المحمول، ومع حضور رجال الشرطة والإسعاف كانت المفاجأة، فالمجني عليه به آثار سحجات وكدمات متعددة في الظهر والبطن إضافة لجرح ذبحي في الرقبة، ما أنبأ رجال مباحث المرج بوقوع جريمة قتل.

وناقش رجال المباحث المتهمين عدة مرات، وبمواجهتهما بأقوال الشهود اعترفا بارتكاب الحادث بسبب قيام المجني عليه بتخريب هاتف شقيقه "كم" بالخطأ فطالبه بثمن إصلاحه 250 جنيهًا فرفض لتعطله عن العمل في الوقت الحالي.

وقال شقيق الضحية في التحقيقات إنه تعدى بالضرب المبرح على شقيقه الأصغر بمساعدة صديقه وعندما قاومهما طعنه بمقص في رقبته فلفظ أنفاسه الأخيرة، واختمرت في ذهنه حيلة للتنصل من الجريمة، فألقى جثته من الخامس مستغلًا عدم وجود نوافذ للشرفة، فسقط على تكييف بالطابق الثالث ثم على توك توك توقف أمام العقار ومنه إلى الأرض.

وألقى رجال مباحث المرج القبض على المتهمين وأحالهما للنيابة، التي صرحت بتشريح جثة الضحية، وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن ملابسات الوفاة وظروفها وأمرت بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

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