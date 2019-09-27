"أنا اللي هحمل الأول".. تفاصيل مقتل سائق على يد زميله بـ"مفك" في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: تباشر نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها في واقعة مقتل سائق على يد زميله بواسطة آلة حادة "مفك"، بسبب أولوية التحميل بمنطقة التجمع الأول. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، من الأهالي بقيام سائق بقتل زميله خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على أولوية التحميل. Advertisements كلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على الفور فريق بحث انتقل لمكان الحادث وعثروا على جثة سائق سيارة ميكروباص مصاب بطعنات متفرقة. كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وزميله، بسبب خلافات على أولوية التحميل طعنه على إثرها الثاني بـ"مفك"، ولاذ بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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