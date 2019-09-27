قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضبط 9 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وأولى تلك الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية حيث تم ضبط 9 قضايا تهريب ضُبط خلالها "ورق استوك، ماكينات لحام، ملابس أجنبية الصنع، ساعات يد، مستحضرات تجميل، فضة، جهاز كشف معادن" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا "6,895,348 – ستة ملايين وثمانمائة خمسة وتسعون آلفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون جنيهاً".

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ الأجنبية المضبوطة بما يعادله بالجنيه المصري "457,520" أربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وعشرون جنيهاً، ونجح الأجهزة الأمني في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة في ضبط قضية مشغولات فضية بمضبوطات بلغت "9682 قطعة بوزن 81 كيلو جرام".

Advertisements

كما تم ضُبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة بمضبوطات بلغت "400 قرص مخدر، 20 جرام لنبات الماريجوانا المخدر"، كما تم ضبط 48 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، شروع في سرقة بمجال الأمن العام.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.