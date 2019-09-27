رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بعد رفع كفائتها وفقاً لأحدث النظم القتالية.

استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لعرض تقرير الكفاءة القتالية الذى تضمن الحالة الفنية للأسلحة والمعدات المشاركة بعد تطويرها ورفع كفاءتها الفنية، ثم قام بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها، واستعدادها لتنفيذ أي مهام قتالية تسند إليها.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة، وأشاد بالاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة الجنوبية العسكرية الذين يؤمنون حدود مصر الجنوبية ضد كافة المخاطر والعدائيات المحتملة.

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وأكد الفريق محمد فريد أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية بما يساهم فى دعم القدرات القتالية للقوات المسلحة، مؤكداً أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف.

كما التقى الفريق محمد فريد عددًا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين آثروا الوطن على أنفسهم وقدموا أرواحهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب، ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيدًا بعطائهم وما يبذلونه من جهد للحفاظ على الأمانة المقدسة المكلفون بها للزود عن تراب مصر المقدس.

وأدار رئيس الأركان حواراً مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشيداً بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

