مشاركون باحتفالية "المنصة": نؤيد الاستقرار والتنمية للوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

احتشد آلاف المواطنين بمنطقة المنصة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر بالقاهرة، تأييدا ودعما للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم استقرار الوطن.

وحرص المواطنون القادمون من مختلف محافظات الجمهورية على المشاركة "سيدات ورجال وشباب"، بمختلف فئاتهم الاجتماعية، على النزول والاحتشاد أمام المنصة ، حاملين صور الرئيس السيسى وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية.

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ورفع المشاركون في الاحتفالية أعلام مصر في أجواء احتفالية، ولافتات "تحيا مصر" و"لا للإرهاب" و"لا للخونة والجماعات الإرهابية" و"لا للفوضى" و"بالروح بالدم نفديكي يامصر"، و"نؤيد الاستقرار والتنمية للوطن"، كما رددوا هتافات أيضا مثل: "الجيش والشعب إيد واحدة"، "كلنا معاك يا سيسي"، و"أؤمر يا سيسى تلاقى 100 مليون فدائي".

وقال أحد المواطنين: "الرئيس السيسي رجل محترم وشريف بيحب بلده، ربنا يحفظه لمصر وعمل حاجات كتيرة لمصر، والخونة عاوزين يرجعوا العهد الظالم اللى كان فى مصر، ربنا يحفظه ويحفظ جيش وشرطة مصر".

فيما قال مواطن آخر: " الذي حققه الرئيس السيسي من إنجازات فى السنوات الماضية لم يحقق خلال 100 سنة.. بالإضافة إلى علاج فيروس سى والقضاء على العشوائيات وإقامة محطات تحلية المياة والكهرباء".