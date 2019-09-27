نقيب المحامين: مصر غير مستعدة لمواجهة المجهول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، على الدعم الكامل من النقابة للجان الحريات بالفرعيات، مضيفا: "يجب أن نساهم بشكل إيجابي ونتفاعل مع المجتمع في وقت نحتاج فيه إلى الحوار المجتمعي".
وشدد "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، على ضرورة التفرقة بين الدفاع عن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وفقا للدستور والقانون، وبين الانجرار لمعارك جانبية لا يجب أن ندخل فيها.
وشدد "عاشور"، أن نقابة المحامين لن تدفع فواتير من يسعى لقلب نظام الحكم، ولن ننجر خلفهم، موضحًا أن دور النقابة يتعلق بتحقق كفالة حق الدفاع وفقا لما نص عليه الدستور والقانون، ولكن لن ننجر لدفع فاتورة آراء سياسية، فهذا ليس دور النقابة.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تاريخ النقابة مليء بمحامين تم اعتقالهم وحبسهم لأرائهم السياسية، ولكنهم لم يجروا النقابة لمعاركهم، مؤكدا أن مصر غير مستعدة لمواجهة المجهول، وما قولته بالأمس ليس مجاملة لأحد، وأتمسك به.
وأكمل "عاشور"، أنه لا يعبر عن وجهة نظره ولكن يستلهم رؤية المحامين وينحاز إليها، وأرى أن عموم المحامين يتفقون معي فيما ذكرته خلال الجلسة الافتتاحية، ونحترم الاختلاف في الرأي.
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