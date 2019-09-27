اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية تبحث التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - أ ش أ:

عُقدت في العاصمة الأردنية "عمان" اجتماعات الدورة السادسة للجنة الفنية الزراعية برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم الشحاحدة وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور أعضاء الوفدين وسفير مصر لدى الأردن.

يأتي ذلك في إطار تفعيل اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة التي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في مصر والأردن.

وبحث الاجتماع التعاون في مجال الحجر الزراعي واستكمال الملفات الفنية لبعض السلع الزراعية التي يرى الجانب الأردني أهمية تصديرها إلى مصر، وتسهيل انسيابية الصادرات الزراعية بين البلدين وإزالة كافة العقبات، بما فيها الإجراءات الجمركية، وذلك طبقا لاتفاقية التجارة العربية الحرة.

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كما تم خلال الاجتماع تحديد نقاط اتصال بين الجانب المصري والأردني في مجال الحجر الزراعي لحل المشاكل التي تتعلق بالتبادل التجاري الزراعي بين البلدين، وأن تكون الأردن بمثابة ممر لنفاذ السلع الزراعية المصرية إلى دول الجوار.

كما تم بحث استمرار اعتماد المزارع السمكية في مصر بما فيها المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الزراعية المختلفة التي يتم طرحها في المحافل الدولية، ودراسة فتح السوق الأردني أمام اسماك البوري المصري، والتعاون في مجال البحث العلمي بالقطاع الزراعي طبقا لأولوية الملفات بين مصر والأردن، واستمرار تصدير الخيول المصرية إلى الجانب الأردني، وطلب الجانب المصري دراسة تقصير فترة الحجر البيطري داخل الأردن لـ 21 يوما بدلا من 40 يوما، فضلا عن مناقشة انعقاد لجنة البحث والإرشاد في عمان خلال الربع الأول من 2020، وانعقاد الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية بالقاهرة خلال النصف الثاني من 2020.

رافق وزير الزراعة، خلال زيارته للأردن، قيادات من وزارة الزراعة وأيضا ولأول مرة يضم الوفد بعض رجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين المصريين وأعضاء من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

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