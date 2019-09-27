الآلاف يحتشدون أمام المنصة تحت شعار "في حب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حرص عدد كبير من المواطنين على الاحتشاد أمام المنصة في مدينة نصر، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "في حب مصر".

وحمل المشاركون أعلام مصر، وصورًا للرئيس السيسي، وإذاعة الأغاني الوطنية.

وردد المشاركون أمام المنصة، هتافتات منها "تحيا مصر"، و"معاك يا سيسي"، و"الجيش والشعب إيد واحدة"، حاملين بعض اللافتات بها بعض العبارات لدعم القوات المسلحة والشرطة.