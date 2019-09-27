"البيئة": تحرير 92 محضرًا لحرق المخلفات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، استمرار متابعة إجراءات إحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء" من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات وسط الدلتا والقليوبية والشرقية والدقهلية والبحيرة ويتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وقال بيان لوزارة البيئة، إنه في إطار حرص الوزارة على رفع وعي المواطنين وتحفيزهم للمشاركة في مواجهة السحابة السوداء، تم تنفيذ 1123 ندوة توعوية من خلال الأفرع الإقليمية لتوعية المزراعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والبدائل المطروحة التي تعظم الاستفادة من المتبقيات الزراعية والدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، وكذلك الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

وقامت محاور الوزارة المنتشرة بالمحافظات بتحرير 92 محضر حرق للمخلفات الزراعية، تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

Advertisements

كما تم التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على ٢٩٢٦ منشأة صناعية، تبيّن مخالفة ٦٨٠ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص ١٥٢٦٥ سيارة، وتبين مخالفة ٣١٨٦ سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأشارت الوزارة إلى استقبال الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ صباحًا حتى 9 مساء، أو عبر موقع "فيسبوك"، (وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية)، أو من خلال تطبيق واتسآب رقم 01222693333.