الزراعة: ضبط 60 ألف طن ذرة صفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تمكنها، من ضبط كميات من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي أو الحيواني، تقدر بحوالي 60 ألف طن مخزنة بأحد الشركات في محافظة البحيرة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبوستيت بتكثيف عمليات الرقابة على صناعة الأعلاف، وخاماتها، وإضافاتها، ومركزاتها؛ للتأكد من جودة وسلامة الخامات الداخلة في التصنيع، وكذلك الأعلاف النهائية، وأن تكون مصنعة طبقا لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة، وفي مصانع مرخصة من الوزارة؛ لضمان الحصول على منتج علفي جيد، وفقا للمعايير القياسية يحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي وتناسلي للحيوانات والداوجن والأسماك؛ للحصول على منتج غذائي آمن من البروتين الحيواني وبسعر مناسب.

وكانت معلومات قد وردت لنائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز عن تخزين كمية من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي أو الحيواني، وتم التأكد من المعلومات، ورفع تقرير بذلك إلى وزير الزراعة، الذي أمر بدوره على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتقنين الإجراءات.

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وتوجهت اللجنة المشكلة إلى مخازن وصوامع الشركة بمحافظة البحيرة، وتم سحب العينات اللازمة من الذرة المخزنة في الصوامع- والتي تقدر بـ 60 ألف طن تقريبا- وفحصها في المعامل المرجعية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة.

وتبين من نتائج فحص وتدريج الحبوب للعينات المسحوبة وجود ارتفاع كبير في الحبوب التالفة عن الحد المسموح به، وإصابتها حشريا، إضافة إلى ظهور رائحة غير طبيعية، وعليه فإن العينات تعتبر غير مطابقة للمواصفات الواردة بالقرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996، ولا ينصح باستخدامها في تغذية الحيوان.

وعلى الفور تم التحفظ على الموقع بالكامل، وتم تشميع المخازن والصوامع، ووضع حراسة مشددة من قوات أمن البحيرة عليها، وتحويل الموضوع برمته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ اللازم.