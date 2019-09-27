وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرتها الكينية تكثيف الأنشطة الإبداعية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي - أ ش أ:

بحثت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مع أمينة محمد وزيرة الرياضة والثقافة والتراث بكينيا، اليوم الجمعة، تكثيف الفعاليات الفكرية والفنية التبادلية التى من شأنها دعم وتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعبين.

وأكدت عبدالدايم، خلال اللقاء الذي تم عقده علي هامش أعمال المشاركة المصرية الأولى في فعاليات الدورة الـ22 من معرض نيروبي الدولي للكتاب والمقام تحت عنوان " قراءة .. تطبيق .. حرية " في الفترة من 26 حتي 29 سبتمبر الجاري، تميز العلاقات بين البلدين واهتمام مصر بمد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع جميع الشعوب الأفريقية باعتبارها إحدى أولويات القيادة السياسية خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام.

وأشارت إلى الحرص على تلبية الدعوة الموجهة من جمعية الناشرين الكينيين للمشاركة بدورة المعرض، وذلك فى إطار تعميق وتدعيم التعاون الثقافى بين البلدين.

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وأوضحت أن التواصل القائم بين البلدين فى المجال الإبداعى شهد العام الحالي العديد من الفعاليات التبادلية كان منها مشاركة فرقة أسوان للموسيقى والغناء في فعاليات الدورة السابعة لمهرجان نيروبي الثقافي الدولي خلال شهر يونيو الماضى وسبقها فى مارس المشاركة فى احتفالات اليوم العالمي للمسرح بكينيا، كما شاركت مجموعة جورج الكينية للثقافة في الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في فبراير الماضي.

تناول اللقاء تعزيز فرص الاستثمار الثقافي بين البلدين والاستعانة بالخبرات المصرية في عدة مشروعات ثقافية وبحث التعاون بين المتاحف فى الدولتين فضلا عن بناء القدرات في مجال الإدارة المتحفية.

من جانبها، ثمنت الوزيرة الكينية المشاركة المصرية في معرض نيروبي الدولي للكتاب، وأشادت بتوهج الثقافة والفنون المصرية فى مختلف أنحاء أفريقيا خاصة بلادها، كما وجهت الدعوة لمشاركة مصر فى دعم المهرجان السنوي الأول المقام تحت عنوان "سمع .. بصر .. تذوق" والهادف إلى إظهار التنوع الثقافي للقبائل الكينية.

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