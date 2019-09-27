"البيئة" تبدأ تنفيذ مبادرة زراعة الأسطح بمقرها في "بيت القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

بدأت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، تنفيذ مشروع "مبادرة زراعة الأسطح"، بالمركز البيئي الثقافي التعليمي التابع للوزارة (بيت القاهرة)، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz.

وقال بيان لوزارة البيئة اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية زراعة الأسطح وزيادة المساحات الخضراء في تحسين البيئة وتنقية الهواء من خلال تغيير مكان الزراعة التقليدي باستخدام تقنيات الزراعة بدون تربة.

وقالت وزيرة البيئة، إن زراعة أسطح المباني والمنشآت يعد مظهر حضارى ووجه جديد للزراعة في المدن حتى تعود المساحات الخضراء كمتنفس طبيعي للمواطنين وتمد الفرد باحتياجاته من الأكسجين من خلال تقليل التلوث البيئي الناتج عن زيادة مساحات المباني والمنشآت مع قلة الغطاء النباتي.

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وأضافت أن زراعة الأسطح تساعد على التخلص من المهملات التي تخزن بها وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي للمباني وتحد من تواجد الكائنات الضارة نتيجة معيشتها بالأسطح المهملة.

وأشارت إلى أن المشروع ينفذ بسطح مبنى بيت القاهرة الفسطاط بنظام المراقد الخشبية لزراعة العديد من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بأنواع والوان مختلفة مع مراعاة وجود نظام لضبط الري وصرف المياه يضمن توفير الماء والعناصر اللازمة للنمو.

وتعمل زراعة أسطح المباني على الحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على المبنى نتيجة عملية البخر من النباتات وأحواض الزراعة، وكذلك منع أشعة الشمس المباشرة من الوصول لسطح المبنى وهو مايؤدي إلى انخفاض حوالي 7 درجات مئوية في الدور الأخير عن المباني المماثلة التي لا تزرع أسطحها بحسب آخر الاحصائيات عن هذا الملف.