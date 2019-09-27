"الري": إزالة 2799 حالة تعدٍ على النيل خلال سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

كشفت قطاعات وزارة الموارد المائية والري، خلال شهر سبتمبر الجاري، عن تنفيذ 2799 حالة إزالة لتعديات على طول نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، حيث نفذ قطاع حماية النيل 682 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 1533 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 584 إزالة على منافع الصرف.

من جانبه، أكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس علاء خالد - في بيان للوزارة اليوم الجمعة- أن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات مكثفة في شهر سبتمبر الجاري، أسفرت عن تنفيذ 682 إزالة: 20 بمحافظة القليوبية و40 إزالة بمحافظة الغربية و264 بمحافظة الدقهلية و19 إزالة بمحافظة المنوفية و134 إزالة بمحافظة البحيرة و140 إزالة بمحافظة كفر الشيخ و16 بمحافظة بني سويف و34 إزالة بمحافظة المنيا و30 إزالة بمحافظة أسيوط و18 إزالة بمحافظة سوهاج و19 إزالة بمحافظة قنا و10 إزالات بمحافظة الأقصر و25 بمحافظة أسوان ليسجل عداد النيل إزالة 48723 حالة تعد على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 حتى الآن.

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وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع الري المهندس عبد اللطيف خالد، إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات خلال شهر سبتمبر الجاري وأسفرت عن تنفيذ 1533 إزالة شملت إزالة 153 بمحافظة الغربية و234 بمحافظة القليوبية و137 بمحافظة المنوفية و41 بمحافظة دمياط و76 بمحافظة الإسماعيلية و134 بمحافظة الإسكندرية و25 بمحافظة الدقهلية و117 بمحافظة البحيرة و49 بمحافظة بني سويف و173 بمحافظة أسيوط و216 بمحافظة سوهاج و148 بمحافظة الشرقية و30 بمحافظة الفيوم، ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 133239 إزالة منذ بداية الحملة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المهندس خالد عبدالرحمن مدين، أن الهيئة قامت خلال شهر سبتمبر الحالي بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 584 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية ب 12 محافظة، تضمنت: 230 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية 116 إزالة - بالدقهلية 100 إزالة - بدمياط 4 إزالات - بالقليوبية 10 إزالات، بالإضافة إلى تنفيذ 80 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظات المنوفية 38 إزالة - الغربية 24 إزالة - كفر الشيخ 18 إزالة، وأيضا تنفيذ 61 إزالة بنطاق إقليم صرف غرب الدلتا بزمام محافظة البحيرة، وكذلك تنفيذ 98 إزالة في نطاق إقليم مصر الوسطى بزمام محافظتي المنيا 61 إزالة - بني سويف 37 إزالة، إلى جانب تنفيذ 115 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط 62 إزالة - سوهاج 17 إزالة - قنا 20 إزالة - الأقصر 16 إزالة، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015، 71773 إزالة.

يشار إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة.. وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق كامل، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده، بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

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