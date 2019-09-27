أخبار مصر | "في ضهرك يا ريس".. عمال "سيراميكا كليوباترا" بالسويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة لـ"السيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "في ضهرك يا ريس".. عمال "سيراميكا كليوباترا" بالسويس يزلزلون المحافظة بهتافات مؤيدة لـ"السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك، اليوم الجمعة، الآلاف من عمال شركة سيراميكا كليوباترا بالسويس، في تظاهرة في حب مصر وداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي هزت محافظة السويس.

وردد عمال سيراميكا كليوباترا المشاركون في تظاهرات دعم الرئيس السيسي، هتافات: في ظهرك يا ريس، احنا معاك يا سيسي، تحيا مصر.

كما حمل عمال سيراميكا كليوباترا أعلام مصر وصور الرئس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الهدف من المظاهرات دعم الرئيس ومسيرة الاستقرار للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المشاركون في تظاهرة دعم الرئيس أنهم يريدون التقدم بالبلاد ولا يريدون الرجوع خطوة إلى الوراء، ما حدث في سوريا وليبيا واليمن أكبر دليل على حجم التخريب.